Евгений Тищенко больше не будет выступать в первом тяжелом весе

— А так, действительно, слишком большая разница. Ну вот у меня рабочий вес 97–98 кг… И в лимит первого тяжелого веса входить очень сложно, когда ты начинаешь некомфортно себя чувствуешь при 95 кг. А боксировать в тяжелом весе у меня нет физических данных. Для выступления в этом дивизионе мне надо потратить очень много времени для набора мышечной массы. Ну и менять свой вес. И вот эта категория до 101,6 кг идеально мне подходит, как и многим ребятам. Ну разбег между категориями вправду гигантский.