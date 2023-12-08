Евгений Тищенко больше не будет выступать в первом тяжелом весе

Олимпийский чемпион 2016 Евгений Тищенко заявил «Матч ТВ», что больше не будет выступать в первом тяжелом весе.
Олимпийский чемпион 2016 Тищенко 9 декабря в Дубае на турнире «Ночь чемпионов IBA» встретится с немцем Леоном Хартом в бою за вакантный пояс WBA в новой весовой категории (до 101,6 кг). Тищенко занимает первую строчку в рейтинге BoxRec в первом тяжелом весе среди российских боксеров.
— А так, действительно, слишком большая разница. Ну вот у меня рабочий вес 97–98 кг… И в лимит первого тяжелого веса входить очень сложно, когда ты начинаешь некомфортно себя чувствуешь при 95 кг. А боксировать в тяжелом весе у меня нет физических данных. Для выступления в этом дивизионе мне надо потратить очень много времени для набора мышечной массы. Ну и менять свой вес. И вот эта категория до 101,6 кг идеально мне подходит, как и многим ребятам. Ну разбег между категориями вправду гигантский.
— Правильно понимаю, что вы больше не будете выступать в первом тяжелом весе?
— В лимите 90,7 кг я точно больше выступать не буду. Здоровье одно, и оно невечное, — сказал Тищенко в интервью «Матч ТВ».
На счету 32 летнего Тищенко 12 побед и одно поражение на профессиональном ринге. В предыдущем бою российский боксер в мае в Екатеринбурге победил бельгийца Ива Нгабу на турнире RCC Boxing Promotions. На счету Харта 22 победы, пять поражений и одна ничья.