Хабиб назвал лучшего легковеса мира «среди неизвестных бойцов» ММА

Прославленный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о бойце смешанных единоборств Амру Магомедове. Хабиб назвал Амру лучшим «среди неизвестных».