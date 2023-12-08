Арман Царукян предварительно отстранен на полгода

Армянский боец UFC Арман Царукян, который на очередном турнире промоушена противостоял Бенеилу Дариушу, был отстранён от участия в боях на 180 дней. После турнира UFC on ESPN в ходе медицинского обследования представители департамента Атлетической комиссии штата Техас вынесли решение о столь долгом сроке, когда Царукян не может быть активен.

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Причины и последствия травмы остаются неизвестными. Отметим, что Царукян и его команда имеют правдо не менее, чем через 30 дней обратиться к врачам и получить разрешение, чтобы вернуться в октагон раньше назначенного срока.