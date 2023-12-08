Знаменитый конферансье назвал самого сильного боксера в истории

Шугар Рэй Леонард выступал в профессиональном боксе с 1977 по 1997 год. На его счету 40 поединков, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел три поражения, ещё один бой закончился вничью. Он трижды становился боксёром года по версии журнала The Ring. Сейчас легендарному боксёру 67 лет.