Шлеменко раскритиковал бойцов, уезжающих в США за меньшие гонорары

«Какая-то глупость у бойцов, которые сломя голову пытаются убежать куда-то в Америку за копейки. В ущерб своим гонорарам. Не понимаю этого. Люди готовы делать просто так то, за что им платили больше. У нас почему-то скотское отношение ко всему своему. Меня это бесит.

ACA из никого делает звезд. Я не придумываю, говорю, как есть. «Кто-то другой на их месте…» Так не было другого. ACA раскручивает спортсменов, делает бои, платит больше, чем они стоят. Никто больше не заплатит. Но они все бегут. Что я могу сказать? Вот это сила маркетинга», – сказал экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко.