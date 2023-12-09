Возглавляемая Роем Джонсом Федерация бокса США принята в члены IBA

Возглавляемая Роем Джонсом младшим Федерация бокса США (US Boxing Federation) на конгрессе Международной ассоциации бокса (IBA) в Дубае была принята в постоянные члены организации.

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В июне Международный олимпийский комитет (МОК) принял рекомендацию исполкома организации не возвращать признание IBA, так как ассоциация не выполнила необходимые условия, выдвинутые в декабре 2021 года. Исполком МОК также рекомендовал сессии «в интересах спортсменов и спорта» сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2024 в Париже в соответствии с прежними решениями. Параллельно была создана организация World Boxing, в состав которой уже вошел ряд стран.

US Boxing Federation была организована после выхода USA Boxing из членов IBA. Президентом US Boxing Federation является имеющий российское гражданство бывший абсолютный чемпион в полутяжелом весе Рой Джонс младший.

За принятие US Boxing Federation проголосовали 117 членов IBA, 18 членов были против и семь воздержались.