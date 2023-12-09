Костя Цзю: бокс справится без Олимпиады, а Олимпиада без бокса — вряд ли

«Бокс без Олимпиады сможет справиться, а Олимпиада без бокса – вряд ли. Заявление МОК? В таком случае пострадает весь мир. Ну что это за соревнование получится? Я никогда в жизни не занимался политикой и не буду. Но я убеждён, что спорт должен быть без политики. Нужно все убрать, потому что спортсмены не должны страдать. Это утопия? Надо стараться», — передаёт слова Цзю корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.