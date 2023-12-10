Махачев назвал самый желанный бой

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев назвал самый желанный поединок. Его слова приводит «Чемпионат».

«Бой мечты — за второй пояс. Это то, что меня на данный момент мотивирует», — заявил он. Махачев добавил, что хотел бы защитить оба пояса до окончания карьеры.

21 октября Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Российский спортсмен нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде.