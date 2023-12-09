Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сдал допинг-тест во время боксерского турнира в Дубае. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Друзья, ко мне пришел допинг-офицер, мне нужно сдать тесты для боя. Я выступлю следующей весной", - сказал Макгрегор перед тем, как покинуть помещение для прохождения процедуры.

В октябре Макгрегор сообщил, что вошел в пул допинг-тестирования Американского антидопингового агентства (USADA). Это необходимо для проведения поединка в UFC. Ранее глава организации Дана Уайт не исключил возвращение спортсмена к поединкам летом 2024 года.

Макгрегору 35 лет, он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений в смешанных единоборствах. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее ирландец стал первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу.