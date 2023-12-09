Махачев заявил, что хочет провести следующий бой за титул в полусреднем весе UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев хочет провести следующий бой за титул чемпиона организации в полусредней весовой категории. Об этом он заявил журналистам.

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Поединок за титул в полусреднем весе UFC между действующим чемпионом британцем Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном пройдет в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

"Следующий поединок хотелось бы провести с победителем боя Эдвардс - Ковингтон. Нацелены на два титула", - сказал Махачев.