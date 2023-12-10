Известный боец UFC Макгрегор поддержал аплодисментами российский гимн
Боец абсолютного бойцовского поединка (UFC) Конор Макгрегор на турнире в Дубае поаплодировал, когда заиграл российский гимн.
«Конор Макгрегор стал гостем турнира. Также турнир посетил российский боец Петр Ян», – сообщает «Газета.ру».
Бой проходил между россиянином Альбертом Батыргазиевым и кубинцем Ласаро Альваресом.
Во время звучания гимна России ирландец Конор Макгрегор начал аплодировать.
Макгрегор провел свой последний бой в 2021 году. Поединок завершился для ирландца не очень удачно – он сломал ногу. В конце октября 2022 года сообщалось, что Конор Макгрегор может вернуться на ринг.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Нью-Йорке состоялся уже 295-й турнир UFC. На нем за пояс временного чемпиона поборолся россиянин Сергей Павлович.