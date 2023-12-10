Поветкин ответил на обвинения в употреблении алкоголя

"Это полная ерунда, потому что я не пью вообще. Может быть, когда-то у меня брали интервью, когда я болел, и меня лечили. Но насчет выпивки могу точно сказать, любому посмотрев в глаза, что я не выпиваю. Честно, я считаю, что ни к чему хорошему алкоголь не ведет. Посмотрите, что творится кругом, к чему это может привести", - заявил Поветкин.