Гаджиев высказался о возвращении Александра Емельяненко в MMA

«Вернется ли Александр Емельяненко? Да, конечно вернется, он же птица Феникс. Снова взлетит, два раза подерется, потом уйдет в очередной алкогольный трип, по дороге еще оскорбит человек 15. И однажды уже не вернется из алкогольного запоя – станет бомжом», – заявил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.