Кевин Джонсон может получить российское гражданство

43-летний ветеран бокса Кевин Джонсон в скором времени может получить российское гражданство. Об этом сообщил известный российский промоутер Владимир Хрюнов.

«В среду состоится заседание комиссии по гражданству. Думаю, на бой в Челябинске Кевин Джонсон выйдет в статусе гражданина России», – приводит слова Хрюнова «Матч ТВ».

Недавно Кевин Джонсон заявил, что сменил имя на Кевин Владимирович в честь президента России Владимира Путина. На взвешивание перед боем с Марком Петровским он вышел в футболке с изображением президента.