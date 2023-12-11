Тренер Фьюри отреагировал на мнение, что британец пошел на спад

«У всех своё мнение. Ты не будешь нравиться всем, кто-то всегда будет говорить о тебе негативно. Даже Майка Тайсона критиковали, когда он всех нокаутировал.



В жизни всегда есть место критике. Для меня всё просто. Я не слишком много думаю об этом. У всех есть право на своё мнение, и у меня тоже», — сказал Стюард в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.