Макгрегор назвал феноменального бойца из России

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. Последний бой в UFC он провел в марте текущего года на турнире UFC Fight Night 221, где уступил грузину Мерабу Двалишвили единогласным решением судей. В двух предыдущих поединках он проиграл раздельным решением судей — американцам Шону О'Мэлли и Алджамейну Стерлингу. Всего спортсмен одержал 17 побед при пяти поражениях в боях по правилам ММА.