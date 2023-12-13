Джошуа сказал, кто победил в бою Фьюри и Нганну

«Я считаю, что Нганну победил, но судьи не просто так сидят. Они считают. Я всего лишь зритель. Фьюри победил, но с точки зрения фанатов победил Нганну.



Бодибилдеры побеждают, мешки падают. Фьюри выглядел как толстый неряха, который не умеет драться. Он говорит, что бодибилдеры не умеют драться, но один из них хорошенько по нему приложился», — сказал Джошуа в интервью TNT Sports.