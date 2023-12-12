Французский боец UFC: Нурмагомедовы накачаны допингом как мулы

«Когда речь идёт, например, о семье Нурмагомедовых, у меня нет никаких сомнений: они накачаны допингом как мулы. Они по-умному используют его. Махачев, например, был пойман на употреблении мельдония. Этот препарат привёл к тому, что вся российская федерация была подвергнута санкциям и отстранена от участия в Олимпийских играх 2016 года. Нынешний чемпион UFC в лёгком весе был пойман в 2016 году!



Проблема в том, что это бизнес и развлекательный спорт. UFC — американская организация. У американцев нет такого отношения к гормонам и допингу, как у нас. Например, в баскетболе и американском футболе есть «межсезонье» и «сезон». Парни играют только шесть месяцев, а остальные шесть готовятся к сезону; там у них есть периоды, когда их не контролируют и когда они, к сожалению, могут свободно использовать препараты. Это то, что существовало в UFC до партнёрства с USADA, которое появилось в 2016 году: все монстры, которые были там раньше, даже если они перестали принимать продукты и потеряли многие из положительных эффектов, всё равно сохраняют их следы в своих телах», — приводит слова Сен-Дени Le Figaro.