На соцсети Ковингтона обрушились массовые комментарии казахстанцев после слов Рахмонова

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Колби Ковингтон подвергся массовой критике в социальных сетях со стороны болельщиков непобеждённого казахстанского проспекта Шавката Рахмонова, ранее заявившего о желании сразиться с американцем в марте.

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По сообщению ESPN, казахстанский флаг в комментариях был отмечен более 10 тысяч раз. Ниже приведены некоторые из подписей.

«Колби, готовься, ты следующий».

«Колби, ты ожидал, да?»

«Шавкат Рахимов – чемпион».

«Шавкат тебя похоронит».

Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году и в октябре 2020-го провёл свой первый поединок в UFC. В последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC 286, Рахмонов досрочно остановил в третьем раунде рейтингового американца Джеффа Нила.