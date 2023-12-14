Боец ММА Олейник рассказал об опыте использования запрещенных препаратов

Российский боец ММА Алексей Олейник в интервью «Матч ТВ» назвал неэффективными гормон роста и искусственный тестостерон.

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Последние 10 лет Олейник выступал в тяжелом весе UFC и проходил регулярные проверки Американского антидопингового агентства (USADA). Статистика Олейника в смешанных единоборствах — 60 побед, 17 поражений и 1 ничья (в UFC — 9–8). 15 декабря на турнире RCC 17 Олейник проведет первый официальный бой в ММА после ухода из UFC.

— С уходом из UFC вас перестало тестировать Американское антидопинговое агентство. А есть ли что то такое, что вы теперь можете применить для восстановления, что раньше нельзя было?

— Я дважды использовал то, о чем вы говорите, когда у меня были очень серьезные травмы, когда мне делали четыре операции на ногу, например. И это было еще до UFC, я по 3–4 месяца использовал гормон роста и тестостерон. И не увидел никакого эффекта. От чего то меня налило водой килограммов на пять, и все, никакой особой силы, никакой особой выносливости, агрессии, желания тренироваться. Поэтому я не считаю, что это в чем то поможет. Какие то такие вещи, как «Милдронат», я могу сейчас пить спокойно. Я их пью в обычных человеческих количествах, но заморачиваться и чем то колоться я не вижу смысла.

— То есть сейчас вы бы вряд ли сдали тест USADA?

— Ну думаю, что да, из за того же мельдония, может быть, или из за чего то еще советского производства я бы не сдал. А так ничего, кроме этого, я не принимаю.

— А вы реально пропили курс «Милдроната», как только ушли из UFC?