Пимблетт и Фергюсон устроили жесткую перепалку перед боем

Пимблетт: «Ты всем тут нравишься, чувак. Будет прикольно усыпить тебя в октагоне. Ты называешь меня “чушпаном“. Вопрос в том, кто из нас ведёт себя как чушпан? Ты заблокировал меня в соцсетях. Тони, ты такой чувствительный мальчик?»

Пимблетт: «Судя по всему, тебя переклинило на каком-то этапе. И сейчас ты ведёшь себя как 14-летний сопляк. Не могу поверить, что на тебе костюм. Ведь обычно ты одет так, словно впервые в жизни сделал это самостоятельно. И сейчас ты продолжаешь вести себя как чёртов идиот. Угрожаешь раскроить мне череп и всё такое. Болван, ты ничего не смог сделать своим последним шести соперникам. Открыть тебе тайну? Это всё потому, что ты, блин, старый краб. Так что закрой к свой рот на ноль!»