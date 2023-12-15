Эдвардс кинул бутылку в Ковингтона после оскорбления своего умершего отца
Британский боец смешанных единоборств Леон Эдвардс не сдержался после резких слов своего соперника по предстоящему поединку на UFC 296 Колби Ковингтона (США). Напомним, во время пресс-конференции Ковингтон оскорбил покойного отца Эдвардса. После этих слов Леон запустил в американца бутылкой.
Чтобы нормализовать ситуацию, пришлось вмешаться охранникам, который со своими обязанностями справились достойно.
UFC 296 состоится в ночь с 16 на 17 декабря мск. Ковингтон в общей сложности провёл в ММА 20 боёв, в которых добыл 17 побед и потерпел три поражения. В активе Эдвардса 25 поединков, в которых он одержал 21 победу и потерпел три поражения. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.
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