Эдвардс обошел Махачева, и признан бойцом года по версии World MMA Awards

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в марте нынешнего года, Эдвардс встречался с американцем Камару Усманом. Противостояние продолжалось все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу — 48-46, 48-46, 47-47. Таким образом, Эдвардс защитил титул чемпиона организации в полусреднем весе. Этот поединок был единственным для Эдвардса в 2023 году. В ночь с 16 на 17 декабря мск он сразится с Колби Ковингтоном.