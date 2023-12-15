Егоров о сопернике по шоу "Россия-США": его вес будет проблемой в начале поединка

В Москве состоялась официальная процедура взвешивания участников матчевой встречи по боксу "Ночь чемпионов IBA. Россия против США", которая пройдет завтра в "Международном центре бокса" в Лужниках.

Российскую команду в этом противостоянии представят экс-претендент на пояс WBA Алексей Егоров, бронзовый призер чемпионата мира-2023 Всеволод Шумков, чемпион России-2022 Павел Сосулин, финалист первенства Европы-2023 среди 19-22 лет Бешто Шавлаев и многократный призер чемпионатов России и победитель Спартакиады-2022 Юрий Осипов.

Причем у Егорова соперник сменился всего за несколько дней до боя. В главном поединке шоу в весовой категории 90,7+ кг россиянину будет противостоять Элвис Гарсия, который оказался значительно тяжелее: 122,3 кг против 95,6 кг.