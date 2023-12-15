Тищенко предположил, в каком случае будет организован бой Бивола и Бетербиева

Российский тяжеловес Евгений Тищенко высказал уверенность, что его соотечественник Дмитрий Бивол одержит победу в поединке с британским спортсменом Линдоном Артуром. Бой пройдёт 23 декабря. Кроме того, Тищенко высказался на тему возможного боя Бивола и Артура Бетербиева. По мнению Евгения, бой сможет состояться, если и тот, и другой одержат победы в ближайших поединках. Бетебриев, напомним, в скором времени должен разделить ринг с британцем Каллумом Смитом. Противостояние состоится 14 января в Канаде.