Блогер Джейк Пол впервые победил боксёра-профессионала

Американский блогер Джейк Пол одержал победу над соотечественником Андре Августом на турнире, который проходил в Орландо (США). Пол нокаутировал соперника в первом раунде боксёрского поединка.

Джейку Полу 26 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году и провёл в общей сложности восемь боёв, в семи одержав победы (четыре – досрочные). Единственное поражение Пол потерпел от британского полутяжеловеса Томми Фьюри, брата действующего чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, в феврале 2023 года.