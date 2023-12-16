Тренер заявил, что Милохин станет вторым Мейвезером или Макгрегором

"Может ли Даня стать вторым Макгрегором или Мейвезером? Нет ничего невозможного. И даже это возможно! Мы можем смеяться, а Даня захочет и станет вторым Конором и Мейвезером. У этого парня горят глаза, и он верит в это.

Аппетиты у Милохина в единоборствах именно такие! Он хочет выйти на мировой уровень. После занятия боксом Милохин стал совершенно другим человеком, изменились его окружение и социум. Даня пока еще парнишка, но мы сделаем из него настоящего мужика", — заявил Степанян.