Действующую рестлершу WWE задержали за хранение наркотиков

Бывшая чемпионка WWE среди женщин Лив Морган, которая сейчас восстанавливается после травмы, была задержана полицией за хранение наркотиков. Об этом сообщает PWInsider.

© WWE

По сведениям источника, автомобиль 29-летней спортсменки был остановлен полицией. Стражи правопорядка почувствовали запах наркотиков и нашли в машине «небольшой пакетик с марихуаной и вейп. Морган задержали во Флориде, где в отношении этого вещества смягчены правила, однако и там можно получить тюремный срок за хранение наркотиков.

Морган была отпущена под залог в $ 3 тыс., а слушание по её делу пройдёт в феврале 2024 года.