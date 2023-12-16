Действующую рестлершу WWE задержали за хранение наркотиков
Бывшая чемпионка WWE среди женщин Лив Морган, которая сейчас восстанавливается после травмы, была задержана полицией за хранение наркотиков. Об этом сообщает PWInsider.
По сведениям источника, автомобиль 29-летней спортсменки был остановлен полицией. Стражи правопорядка почувствовали запах наркотиков и нашли в машине «небольшой пакетик с марихуаной и вейп. Морган задержали во Флориде, где в отношении этого вещества смягчены правила, однако и там можно получить тюремный срок за хранение наркотиков.
Морган была отпущена под залог в $ 3 тыс., а слушание по её делу пройдёт в феврале 2024 года.
Морган не только бывшая чемпионка WWE среди женщин, но и дважды командная чемпионка промоушена. Она также занимала высокие места в рейтингах лучших рестлерш мира за 2018 год.