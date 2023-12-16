Петр Ян может провести следующий бой на турнире UFC 300
Российский боец смешанного стиля Петр Ян может провести следующий бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 300. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
"Петр может провести следующий бой на UFC 300. Это один из вариантов. [Сонг] Ядонг может быть одним из вариантов соперника, но пока решения нет", - сказал собеседник агентства.
Турнир UFC 300 пройдет 13 апреля в Лас-Вегасе.
Яну 30 лет, он является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе. В марте нынешнего года он проиграл единогласным решением судей грузину Мерабу Двалишвили. Всего на счету Яна 16 побед и 5 поражений.