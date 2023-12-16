Исмаилов затребовал 50 млн за реванш со Шлеменко

«Реванш со Шлеменко? Проблем нет, давайте подеремся. Реванша хочет? Он был суперхорош? Давайте подеремся. Подготовьте, пожалуйста, 50 миллионов рублей — и погнали. Вперед! Саша, я иду за тобой! Просто скажите, что готовы заплатить эту сумму — и я в Омск приеду за Сашей! Как понять: дерется когда слабый?! Предложите сумму, которая меня устроит, раз уж такой разговор идет. Он потом не будет слабый? А вдруг он опять слабый будет?» — заявил Исмаилов.