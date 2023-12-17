Махачев рассказал, о чем говорил на встрече с главой UFC Дейной Уайтом
Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал о встрече с президентом UFC Дейной Уайтом и поделился темами беседы.
«Вчера встречался с Дейной Уайтом. Ходили в офис, пообедали. Хорошо пообщались с ним. Говорили не только обо мне, но и в целом об ММА. По следующему бою пока конкретики нет, но я думаю, что в ближайшее время будут новости», — приводит слова Махачева UFC Eurasia.
Махачев занимает первую строчку рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории. За свою профессиональную карьеру боец провел в октагоне 26 официальных поединков. 25 из которых выиграл и один проиграл. 16 побед Махачев одержал досрочно.
Последний бой 32-летний россиянин провел 21 октября этого года против австралийца Александра Волкановски, защищая свой титул чемпиона UFC. Ислам одержал победу нокаутом (удар ногой в голову и добивание) в первом раунде.