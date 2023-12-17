Махачев рассказал, о чем говорил на встрече с главой UFC

«Вчера встречался с Дейной Уайтом. Ходили в офис, пообедали. Хорошо пообщались с ним. Говорили не только обо мне, но и в целом об ММА. По следующему бою пока конкретики нет, но я думаю, что в ближайшее время будут новости», — приводит слова Махачева UFC Eurasia.