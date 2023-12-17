Экс-чемпион UFC Ян получил соперника, которого посчитал скучным

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил на конференции, что российский боец смешанных единоборств Петр Ян проведет свой следующий поединок с представителем Китая Ядонгом Сонгом. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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Поединок Яна и Сонга пройдет на турнире UFC 299 в Майами 9 марта 2024 года.

10 декабря Сонг после победы над представителем США Крисом Гутьерресом на турнире UFC Fight Night 233 бросил вызов бывшему чемпиону промоушена, заявив, что хочет подраться с Яном. Российский боец в скором времени после этого заявления выложил в социальной сети X (бывший Twtter) зевающее эмодзи.