14-летний боксер скончался на соревнованиях в Первоуральске

14-летний подросток скончался во время боксёрских соревнований в Первоуральске, сообщает СК.

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Спортсмену стало плохо из-за пропущенных ударов, после чего поединок был остановлен. Ребёнку была оказана первая медицинская помощь, его госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, подросток отошёл в угол ринга, где и упал. Подняться он больше не смог. Погибший является победителем прошлогоднего первенства Свердловской области и воспитанником Центра развития детей и молодежи (ЦРДМ).