Гаджиев предложил следующего соперника для Шавката Рахмонова

«Махачев заявил, что хочет драться с Эдвардсом и забрать два пояса. Вы знаете, что я не первый раз об этом высказываюсь. Многие согласились со мной в комментариях.



Как вам такой турнир: Леон Эдвардс против Ислама Махачева, на кону два пояса, и Белал Мухаммад – Шавкат Рахмонов в соглавном бою вечера, где определится следующий претендент на пояс в 77 кг? Может, наши предложения дойдут до Даны Уайта», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.