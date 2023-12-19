Боец ММА Глухов решил стать россиянином

Боец смешанного стиля (ММА), кикбоксер Константин Глухов отказался от гражданства Латвии и подает документы на паспорт гражданина России. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"Я сдам паспорт гражданина Латвии. Подаю документы на получение гражданства России", - сказал Глухов. "У меня сейчас временное убежище в России. Паспорт Латвии я должен сдать в департамент миграции", - добавил боец.

Глухову 43 года, он является чемпионом Европы по кикбоксингу. В этом виде спорта он одержал 55 побед, потерпел 24 поражения, еще 1 бой завершился вничью. Также он является бывшим финалистом Гран-при организации М-1. В ММА на его счету 35 побед, 17 поражений.