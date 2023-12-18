Ковингтон: судьи UFC ненавидят меня из-за того, что я поддерживаю Трампа

«Нужно вернуть тайминг. И всё. Знаю, над чем надо поработать. Не было даже ощущения, что это бой. Словно сраный (в оригинале использовалась нецензурная лексика. – Прим. «Чемпионата») спарринг. Я могу намного круче, чем вот это вот. Он ничем не удивил. Я считаю, что взял три последних раунда. Я никогда не был в фаворе у судей. Они ненавидят меня из-за того, что я поддерживаю Трампа. Все в этом здании ненавидят Трампа. Выступил на 5 баллов из 10», — приводит слова Ковингтона MMA Junkie.