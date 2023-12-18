Леон Эдвардс повторил статистическое достижение Махачева в UFC

Британский боец смешанных единоборств Леон Эдвардс догнал россиянина Ислама Махачева по количеству поединков в UFC без поражений. На счету обоих спортсменов сейчас таких боёв 13.

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Эдвардс повторил достижение Махачева после победы в поединке с представителем США Колби Ковингтоном. Их бой проходил на турнире UFC 296, состоявшемся в ночь с 16 на 17 декабря мск в Лас-Вегасе (США). Противостояние завершилось победой Леона единогласным решением судей.

Победная серия британца началась в конце декабря 2015 года. С тех пор он провёл 13 боёв, в которых добыл 12 побед (поединок с американцем Белалом Мухаммадом признан несостоявшимся из-за тычка пальцем в глаз со стороны Эдвардса).