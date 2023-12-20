Бетербиев: если бы Бивол захотел, давно бы уже провел поединок со мной

«Бой Бетербиев-Бивол откладывается не из-за этого (боя Бивола и Артура). У меня уже давно был запланирован бой против Каллума Смита. Бивол же не боксировал целый год. Если бы он захотел, то уже давно мог бы провести поединок против меня», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.