Бивол рассказал, как изменилась его жизнь после победы над Канело

«Да, моя жизнь изменилась… Вещи вокруг меня изменились, но не я. Я остался тем же человеком. Люди вокруг меня изменились, они начали иначе на меня смотреть. Я стал более востребованным, теперь меня больше приглашают в шоу, люди хотят меня видеть, хотят сделать фото. И теперь мне следует вести себя осторожней», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing Social.