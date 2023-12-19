Мухаммад обыграл эпизод из фильма «Сияние»

Второй номер рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) UFC американец Белал Мухаммад разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обыграл знаменитый эпизод из фильма «Сияние», позже ставший постером этой картины.

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Мухаммад изобразил себя в качестве главного героя, писателя Джека Торренса, который с топором в руках ищет свою жену Венди. На постере Белала в качестве жены выступает британский боец ММА и чемпион лиги в полусреднем весе Леон Эдвардс, который ранее заявлял, что американец не заслуживает поединка за титул.

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«Ты не можешь больше убегать от меня», — написал Мухаммад.