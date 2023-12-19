Россиянка Яна Сантос объявила о снятии с турнира UFC

«У меня разбито сердце (нос тоже). Первый раз выхожу из боя. Бывает такое», — написала Сантос в своей социальной сети.

Всего за карьеру в смешанных единоборствах россиянка одержала 14 побед и потерпела восемь поражений. В UFC Куницкая-Сантос дебютировала в 2018 году. За карьеру в организации спортсменка провела девять боёв, в которых одержала четыре победы.