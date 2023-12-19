Умар Нурмагомедов обратился к Дане Уайту по поводу следующего боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов выступил с обращением к президенту UFC Дане Уайту, в котором заявил о желании получить следующий бой. Соответствующий пост Нурмагомедов разместил на своей странице в социальных сетях.

«Дана, мне всё равно, с кем драться. Я просто хочу получить следующий бой», — написал Нурмагомедов.

В настоящий момент Умару 27 лет. Боец выступает с 2016 года. В январе 2021-го дебютировал в промоушене Даны Уайта. В общей сложности в активе россиянина в UFC четыре победы и ни одного поражения. В своём последнем бою, который проходил на турнире UFC Fight Night 217 в январе, Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде представителя Бразилии Раони Барселоса.