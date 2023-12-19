Стала известна причина смерти 14-летнего боксера в Первоуральске

Причиной смерти 14-летнего подростка в городе Первоуральске Свердловской области во время соревнований по боксу стала черепно-мозговая травма. Lenta.ru

Изначально эксперты полагали, что причиной смерти стали повреждения внутренних органов. На эту версию натолкнуло то, что подросток начал терять сознание после серии ударов по корпусу. Российская газета