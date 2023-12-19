Стала известна причина смерти 14-летнего боксера в Первоуральске

Причиной смерти 14-летнего подростка в городе Первоуральске Свердловской области во время соревнований по боксу стала черепно-мозговая травма. Lenta.ru
Изначально эксперты полагали, что причиной смерти стали повреждения внутренних органов. На эту версию натолкнуло то, что подросток начал терять сознание после серии ударов по корпусу. Российская газета
Свердловский минспорт вчера выразил соболезнования родителям погибшего. Как говорится в некрологе, юноша учился в восьмом классе школы № 32 и занимался боксом с восьми лет. Он был воспитанником местного центра развития детей и молодежи, где и проходил злополучный турнир. ФедералПресс