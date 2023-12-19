Экс-чемпион UFC Камару Усман предложил Хамзату Чимаеву провести реванш

Напомним, поединок между Хамзатом и Камару состоялся в октябре этого года в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире по смешанным единоборствам UFC 294. Бой продолжался всю дистанцию из трёх раундов и завершился победой Чимаева решением судей. В общей сложности в активе Хамзата 13 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он побеждал. На счету Камару 24 поединка, в которых он добыл 20 побед и потерпел четыре поражения.