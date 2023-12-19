Названы нарушения, допущенные организаторами турнира, где скончался 14-летний боксер

Стали известны нарушения, которые могли быть допущены организаторами боксёрского турнира в Первоуральске. Напомним, на соревнованиях скончался 14-летний подросток. Как информирует телеграм-канал SHOT, на поединках находился только один дежурный врач, в то время как приказ Минспорта Российской Федерации обязывает дежурство на соревнованиях автомобиля скорой помощи.

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По сведениям источника, находившийся на турнире медик делал потерявшему юноше искусственное дыхание, массаж сердца, а также давал нюхать нашатырь. Однако эффекта это не приносило.

Кроме того, сообщается, что дорога к зданию, в котором проходило спортивное мероприятие, не была должным образом очищена от снега, что могло мешать проезду скорой помощи.