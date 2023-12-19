Пимблетт жестко ответил чемпиону UFC на его вызов

«Он еще одна легенда, бывший чемпион, как и Тони. Рафаэль дос Аньос очень хорош.



Какого черта он меня вообще упоминает? Тупой дурак. Сосредоточься на том, с кем тебе предстоит драться. Но, да, все будут тыкать в меня, не так ли? И это просто из-за того, что у меня не такое громкое имя и того факта, что у меня так много подписчиков.



Так оно и есть, но, как я уже сказал, я бы не проявил неуважения к дос Аньосу. Он бывший чемпион, одна из будущих легенд спорта. Но он ещё один боец, который уже немного постарел. И если он хочет, чтобы я нокаутировал его, я это сделаю», – сказал Пимблетт на пресс-конференции после турнира UFC 296.