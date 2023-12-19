Пимблетт жестко ответил чемпиону UFC на его вызов

Пимблетт жёстко ответил чемпиону UFC на его вызов
Британский боец смешанных единоборств Пэдди Пиблетт ответил на критику со стороны бывшего чемпиона UFC Рафаэля дос Аньоса.
«Он еще одна легенда, бывший чемпион, как и Тони. Рафаэль дос Аньос очень хорош.
Какого черта он меня вообще упоминает? Тупой дурак. Сосредоточься на том, с кем тебе предстоит драться. Но, да, все будут тыкать в меня, не так ли? И это просто из-за того, что у меня не такое громкое имя и того факта, что у меня так много подписчиков.
Так оно и есть, но, как я уже сказал, я бы не проявил неуважения к дос Аньосу. Он бывший чемпион, одна из будущих легенд спорта. Но он ещё один боец, который уже немного постарел. И если он хочет, чтобы я нокаутировал его, я это сделаю», – сказал Пимблетт на пресс-конференции после турнира UFC 296.
Напомним, на UFC 296 Пимблетт сражался с американцем Тони Фергюсоном. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Пимблетта единогласным решением судей.