Тренер Бивола: Дима демонстрирует разумный, расчетливый бокс, выверенный до миллиметра
Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79,4 кг), российский боксер Дмитрий Бивол 23 декабря, в субботу, проведет защиту своего титула против британца Линдона Артура, который владеет второстепенным титулом IBO. Поединок состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Тренер Бивола Геннадий Машьянов специально для "РГ" оценил форму своего подопечного после годичного простоя, когда он в ноябре 2022 года в ОАЭ единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса.
- Сегодня Дима созрел в психологическом плане, его IQ увеличилcя на 10 голов по сравнению с тем, каким он пришел в профессиональный бокс. Тогда было больше эмоций, желания. А сейчас он демонстрирует разумный, расчетливый бокс, выверенный до миллиметра, - отметил Машьянов. - На Диму не давит статус непобежденного боксера с рекордом 21-0. Он спокойно относится к этой статистике. Первостепенная задача - хорошо подготовиться, что мы и делаем. И когда есть нормальная подготовка, он спокоен как удав. И просто выходит показать на что он способен, получить удовольствие на ринге и доставить удовольствие зрителям.
Линдона Артур специалист назвал достойным соперником.
- Артур - боксер очень приличного уровня. Не зря он находится в первой десятке рейтинга, владеет второстепенным поясом. У него были очень серьезные оппоненты, которых он с честью проходил и выигрывал поединки, одержал 23 победы среди профи, - заявил Машьянов. - Да, человек оступился один раз, пропустил удар (в 2021 году в реванше уступил Энтони Ярду и потерял титулы чемпиона по версии WBO Inter-Continental и чемпиона Британского Содружества в полутяжелом весе - прим. "РГ"). Но это не говорит, что он плохой боксер. У него очень неплохая школа - чисто европейская, английская. Он физически и функционально сильный боксер. Кроме того, психологически устойчивый. Поэтому не будем принижать его достоинства. Он приличный соперник.