Тренер Бивола: Дима демонстрирует разумный, расчетливый бокс, выверенный до миллиметра

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79,4 кг), российский боксер Дмитрий Бивол 23 декабря, в субботу, проведет защиту своего титула против британца Линдона Артура, который владеет второстепенным титулом IBO. Поединок состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Тренер Бивола Геннадий Машьянов специально для "РГ" оценил форму своего подопечного после годичного простоя, когда он в ноябре 2022 года в ОАЭ единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса.

- Сегодня Дима созрел в психологическом плане, его IQ увеличилcя на 10 голов по сравнению с тем, каким он пришел в профессиональный бокс. Тогда было больше эмоций, желания. А сейчас он демонстрирует разумный, расчетливый бокс, выверенный до миллиметра, - отметил Машьянов. - На Диму не давит статус непобежденного боксера с рекордом 21-0. Он спокойно относится к этой статистике. Первостепенная задача - хорошо подготовиться, что мы и делаем. И когда есть нормальная подготовка, он спокоен как удав. И просто выходит показать на что он способен, получить удовольствие на ринге и доставить удовольствие зрителям.

Линдона Артур специалист назвал достойным соперником.