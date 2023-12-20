Мурад Халидов прокомментировал инициативу запретить поп-ММА в России

«Я не считаю себя бойцом поп-ММА. Я профессиональный спортсмен, посвятивший годы тренировкам. Я выступаю против других не менее титулованных и достойных спортсменов в лиге с рейтинговой системой и профессиональным регламентом.



Да многие участники переходят границы, обливают друг друга грязью, пытаясь привлечь к себе внимание. Все мы понимаем, что это их личная инициатива и ответственность, если такое поведение выходит за рамки, лига таких персонажей отстраняет от поединков.



Считаю такой подход правильным. Лично я хочу подавать правильный пример молодежи». – сказал Халидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.