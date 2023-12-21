Усик может дебютировать в чемпионате Украины по футболу

«Давайте пока не будем ему мешать в подготовке к бою с Тайсоном Фьюри. Усик сейчас ведёт подготовку к бою высшего уровня ответственности. Это самый высокий в мире уровень для бокса.



И при этом Саша интересуется футболом, мечтает сыграть. У него большое желание сыграть, на Winter Cup уже играл за «Полесье». Вы видели, что он сильный спортсмен. Сильный, не только в своём виде спорта. Обязательно Саша осуществит мечту и выйдет на поле в УПЛ за «Полесье», — приводит слова Буткевича ua.tribuna.com.