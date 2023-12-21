Менеджер Махачева назвал ожидаемую дату следующего боя и возможных соперников

«Нацеливаемся на 9 марта. Но пока ждём, сможет ли UFC договориться с кем-то из соперников. Если не получится, тогда будут другие сроки.

Похоже, на Эдвардса у UFC другие планы. Но, если он успеет восстановиться и они его выставят, мы готовы. Но если не он, то Оливейра или Гэтжи. Мне было бы интереснее, чтобы прошёл бой против Гэтжи», — приводит слова Магомедова ТАСС.